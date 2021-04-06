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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:30 ص
عمر كمال وحمو بيكا
عمر كمال وحمو بيكا
محمد قدري
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كشف الفنان الشاب عمر كمال عن انضمامه ومؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى مسلسل "بنت السلطان" من بطولة روجينا للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم في أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

ونشر "كمال" مجموعة من الصور له برفقة "بيكا" من كواليس المسلسل، حيث ظهر حمو بيكا ببدلة "فوشيا" اللون وهو ما جعل الجمهور يعلق بكثافة على الصور المنشورة.

ويتواجد الثنائي في العمل من خلال مشاهد قليلة مع أغنية شعبية يقدمانها خلال العمل المقرر عرضه على النهار وعدة قنوات.

المسلسل من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.

وقدمت روجينا في شهر رمضان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»
«ببدلة فوشيا».. عمر كمال وحمو بيكا في «بنت السلطان»

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