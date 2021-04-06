375 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 835 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 823 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6253 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 319 حالة خطرة و175 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.