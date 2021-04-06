«الزراعة»: غرفة عمليات لمتابعة توفير السماد المدعم للمزارعين

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن الوزارة حريصة على توفير حصص الأسمدة اللازمة من السماد المدعم للجمعيات التعاونية الزراعية سواء كانت جمعيات ائتمان أو إصلاح أو استصلاح، وكذلك شركة الريف المصري الجديد نظرًا لما تمثله الأسمدة من أهمية للمحاصيل الزراعية لتحقيق معدلات إنتاج وجودة عالية.وقال "يوسف" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم التنسيق مع المصانع والجهات المعنية بالتوزيع، حيث تم الاتفاق على الحصص المقررة لكل جمعية عامة وضرورة سحب الأسمدة في توقيتات محددة، كما ارسلت الشركات المنتجة للأسمدة والمصانع تعهدات بتسليم الحصص المقررة عليها كاملة خلال الفترة القادمة لتفادي حدوث اي عجز.وأضاف يوسف "أن هناك غرفة عمليات دائمة لمتابعة الجمعية العامة والمحافظات والمصانع ومتابعة سير منظومة الأسمدة وتوزيع الحصص المقررة على المزارعين، كما يتم أيضا عقد اجتماع دوري أسبوعيا للمتابعة وحل أي مشكلات بأسرع وقت حفاظا على معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي حقق نجاحًا مشهودًا خلال الفترة السابقة بدعم من القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وذلك سواء في السوق المحلي أو تحقيق فائض للتصدير".