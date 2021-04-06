ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات فاسدة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج عن قيام حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وخلال الحملة، تم ضبط 56 قضية تموينية، كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، ويقيم دائرة قسم جرجا لإدارته مخزن بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "15000" عبوة سناكس ومقرمشات مختلفة الطعم.وتم ضبط مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 674420 جنيهًا.وضبط مدير مسئول مخبز بلدي- وتقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 302248 جنيهًا، وضبط صاحب محل فسخاني "الجزيري"، ويقيم دائرة جزيرة شندويل لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 250 عبوة طحينة مختلفة الأحجام، وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز دار السلام لتجميعها كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط "100" كجم دقيق بلدي مدعم.كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و8 قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و7 قضايا عدم انتظام سجل الدقيق بالمخبز، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم انتظام سجل، و21 بترول بمستودع البوتاجاز، جارٍ الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.