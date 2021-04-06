رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات فاسدة بسوهاج

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:46 ص
عبوة مقرمشات فاسدة
عبوة مقرمشات فاسدة
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج عن قيام حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وخلال الحملة، تم ضبط 56 قضية تموينية، كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، ويقيم دائرة قسم جرجا لإدارته مخزن بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "15000" عبوة سناكس ومقرمشات مختلفة الطعم.

وتم ضبط مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 674420 جنيهًا.

وضبط مدير مسئول مخبز بلدي- وتقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 302248 جنيهًا، وضبط صاحب محل فسخاني "الجزيري"، ويقيم دائرة جزيرة شندويل لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 250 عبوة طحينة مختلفة الأحجام، وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز دار السلام لتجميعها كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط "100" كجم دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و8 قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و7 قضايا عدم انتظام سجل الدقيق بالمخبز، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم انتظام سجل، و21 بترول بمستودع البوتاجاز، جارٍ الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.

موضوعات متعلقة

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

ميار الببلاوى ترد على هجوم نشوى مصطفى


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

مقتل 34 شخصا بغرق عبارة في بنجلاديش

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم