حبس المتهمين بممارسة أعمال منافية للآداب في نادٍ صحي بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس 6 فتيات متهمين بممارسة أعمال منافية للآداب داخل نادٍ صحي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين أنه بتلقي شرطة مباحث الآداب، معلومات تفيد بتحويل نادٍ صحي في مدينة نصر، إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للأداب، وبتكثيف التحريات التي أجرتها المباحث حول الواقعة، تبين صحة المعلومات الواردة للإدارة العامة لمباحث الآداب.تبين أن المكان مقسم إلى عدد من الغرف التي جرى تخصيصها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين.وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.