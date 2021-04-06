المنازل التاريخية في بريطانيا تكافح للبقاء مع استمرار قيود كورونا

تواجه دارة كنتويل هول التاريخية المشيدة خلال حكم أسرة تيودور لبريطانيا خطرا وجوديا، شأنها في ذلك شأن مبانِ تاريخية كثيرة اضطرت إلى إقفال أبوابها مع فرض اجراءات الإغلاق عقب تفشي جائحة كوفيد-19.والمنزل المشهور بأبراجه قرب منطقة باري سانت ادموندز في شرق بريطانيا صمد على مدى 450 عاما تخللتها الكثير من الاضطرابات التاريخية، لكنه الآن بحاجة ماسة الى أعمال صيانة ضرورية لا يمكن تأمين تكلفتها بسبب تراجع عائدات المنزل المالية منذ بدء الجائحة.وفي وجه هذه المصاعب المالية المتنامية، لم يكن امام أصحاب المباني التاريخية مثل باتريك فيليبس الذي اشترى كنتويل عام 1971 سوى مناشدة الحكومة السماح لهم بإعادة فتح المنازل أمام الزوار في اسرع وقت.وقال المحامي العريق السابق الذي تولى عملية ترميم المنزل لعقود إنه اضطر للتقشف الى أقصى الحدود بعد تراجع الموارد المالية للمنزل بمعدل 90 بالمئة في عام 2020 بعد ان بلغت 1،5 مليون جنيه (2 مليون دولار) عام 2019.