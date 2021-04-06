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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب سيارة رمل يغلق طريق كفر شكر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:23 ص
انقلاب سيارة رمل
انقلاب سيارة رمل
كتب صلاح حسنى
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تعطلت حركة المرور بطريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال، ما أدى إلى تعطل حركة السيارات والمسافرين ما يقرب من ساعتين دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال أمام قرية كفر عامر بمدينة كفر شكر وتعطل المرور وحركة السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بإشراف اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر وتم استدعاء معدات مجلس مدينة كفر شكر وتم تحويل الطريق الى طريق طراد النيل بكفر شكر وجار العمل على رفع السيارة والرمال من على نهر الطريق تهميدا لفتح الطريق لعدم تعطل حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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