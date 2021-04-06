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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان توافق على تطعيم الرعايا الأجانب بلقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:58 ص
تطعيم الرعايا الأجانب
تطعيم الرعايا الأجانب بلقاح كورونا
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وافقت باكستان على تطعيم الرعايا الأجانب المقيمين في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صدر عن وزارة الصحة الباكستانية، ونقلته صحيفة "إكسبرس تربييون"، اليوم الثلاثاء، أنه تماشيًا مع توجيهات مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا، سيتم التعامل مع العاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين الباكستانيين فيما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس.

ووفقًا للمركز فقد بدأ تطعيم العاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية والأجانب الآخرين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا منذ أمس الإثنين في العاصمة إسلام آباد، وأبلغ مسئول الصحة محمد زعيم ضياء جميع مراكز التطعيم في العاصمة بهذا التطور.

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