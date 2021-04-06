موسكو تحذر واشنطن من عواقب سلوك كييف «الاستفزازي»

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في شرق أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده حذرت واشنطن من عواقب سلوك كييف "الاستفزازي" هناك.وأضاف ريابكوف اليوم الثلاثاء: "توجد اتصالات مع الأمريكيين، يتم ذلك على مستوى عال"، موضحا أنه تم إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في دونباس.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي أعرب عن قلقه لروسيا، قائلا: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تعرب عن قلقها بشأن سلوك أوكرانيا، الذي وصفه بــ (غير المقبول)"، مؤكدا إن كييف لم تلتزم بتنفيذ الإجراءات، التي تنص عليها اتفاقيات مينسك، وتتجاهل باستمرار هذه الاتفاقيات.