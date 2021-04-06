زارلاند أول ولاية ألمانية تخرج من الإغلاق

أصبحت ولاية زارلاند الصغيرة الواقعة غربي ألمانيا أول ولاية بين 16 ولاية ألمانية تخرج من إغلاق على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت قيادتها أن معدل الإصابة المنخفض نسبيا والاختبارات المكثفة يبرران هذه الخطوة.واعتبارا من اليوم سيُسمح للمطاعم في الهواء الطلق ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية وبعض الأماكن العامة الأخرى بإعادة فتح أبوابها للأشخاص الذين يمكنهم إظهار نتيجة سلبية في اختبار مستضد سريع لا يتجاوز عمره 24 ساعة.وستتمكن مجموعات مكونة من 10 أشخاص من التجمع في الهواء الطلق بنتائج اختبارات سلبية.وقال رئيس حكومة الولاية، توبياس هانز: "بعد عام في الجائحة، علينا التفكير في أكثر من مجرد الإغلاق والتقييد".