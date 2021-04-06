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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تطلق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:19 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تعاون فيها الدكتور مدحت العدل، حيث أهدى كلمات الأغنية لوزارة الهجرة، وغنتها الفنانة الكبيرة كارول سماحة، ولحنّها الملحن ميشيل فاضل.

من جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، شكرها للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، والفنانة كارول سماحة والمحلن ميشيل فاضل، لتعاونهم في هذا العمل الفني المهم انطلاقا من الحسي الوطني وتقديرا لما تسعى إليه المبادرة من أهداف عدة على رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية في ذلك التوقيت الذي نواجه فيه حرب طمس الهوية، مؤكدة أن مشاركة هؤلاء الفنانين في هذا العمل الفني يضيف بعدا وطنيا وإنسانيا مهما، وتأكيدا على استهداف المبادرة لشبابنا بالخارج، وحرص القيادة السياسية على تعميم المبادرة كي تستفيد منها كافة الدول العربية الراغبة في ذلك، إيمانا بهويتنا ولغتنا المشتركة.

وقالت وزيرة الهجرة إن كلمات الأغنية جاءت معبرة عن جوهر المبادرة، واحتوت على معان وطنية مؤثرة، ستلمس مشاعر كل مستمعيها، ما يساعد على انتشار المبادرة بشكل أكبر، حيث إنها موجهة إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج كي يحافظوا على لغتهم وهويتهم المصرية؛ فهنا الأهل والأمن وهنا العائلة التي نشتاق إليها مهما بعدنا عن الوطن.

وتقول الأغنية في بعض كلماتها: "الكلام مش بالحروف.. دي عيون مليانة شوف، اتعلم واتكلم عربي.. هنا أهلك حضنك وأمانك.. فاتحين أحضانهم بالعربي".

ويضم الفيديو الخاصة بالأغنية، الموجود عبر الرابط التالي https:youtu.be-jgXCVZHB-w صورا من أبرز معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى جانب من الفعاليات التي نظمتها وزارة الهجرة للشباب في إطار مبادرة "اتكلم عربي".

وأطلقت وزارة الهجرة مبادرة "اتكلم عربي" رسميًا ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2020، حيث حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة 14 معسكرا للأطفال المصريين المقيمين بالخارج، عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

ونظمت هذه المعسكرات لأبناءنا بالخارج في دول النمسا الإمارات، كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ومؤخرًا ولايتي كاليفولانيا ونيوجيرسي بأمريكا.

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