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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد سامي يبدأ مونتاج «نسل الأغراب» غدًا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:28 ص
محمد سامي
محمد سامي
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يبدأ المخرج محمد سامي، غدًا الأربعاء، عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل "نسل الأغراب" استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب" التعاون الأول بين أمير كرارة وأحمد السقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما.

وتدور أحداث العمل فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، ويتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

و"نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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