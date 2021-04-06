جامعة الإسكندرية تعيد طبع ونشر كتاب «تاريخ البحرية المصرية»

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والقوات البحرية المصرية لإعادة طبع ونشر كتاب "تاريخ البحرية المصرية".يأتي ذلك للتعريف بتاريخ البحرية المصرية العريق، والمعارك البحرية التى خاضتها على مدى العصور، ودورها فى العصر الحديث، وفى حرب الاستنزاف، وتفاصيل عمليات القوات الخاصة البحرية التى خاضتها مثل إغراق المدمرة إيلات، وعملية الحفار، فضلًا عن دورها فى حرب أكتوبر المجيدة.وعلى صعيد آخر تنظم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر، اليوم الثلاثاء، ندوة تعريفية عن التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى تمام الساعة 5 مسا ء من خلال تطبيق "زووم".