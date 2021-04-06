الصين تحذر اليابان من التعاون مع واشنطن ضدها

حذرت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، اليابان من التعاون مع الولايات المتحدة ضد بكين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وكان وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان وجهوا انتقادات للصين، خلال محادثات فى طوكيو قبل أسبوع، مؤكدين معارضتهم سلوك بكين "المزعزع للاستقرار".وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي مشترك، إن "الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين يتعارض مع النظام الدولى، ويمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية"، مشددين على التزامهم "بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى فى المنطقة".