«كورونا» يُجبر الهند على فرض حظر تجول «ليلي»

تبدأ الحكومة الهندية، اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى 30 أبريل الجاري، فرض حظر تجول ليلي؛ للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد.وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجول سيكون ساري المفعول من الساعة 10 مساءً وحتى 5 صباحًا، كل يوم.وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم الكشف عن هويته، إنه "الاقتراح من قبل حكومة دلهي، ووافق نائب الحاكم للتو على هذا الملف وأعيد إلى الحكومة وسيتم الآن إصدار أمر في وقت قصير وسيتم تطبيق حظر التجول الليلي بأثر فوري".وأضاف أنه لم يتم إصدار أوامر بفرض قيود أخرى بخلاف حظر التجول الليلي حتى الآن، موضحًا أنه "يعني أن جميع المطاعم وحفلات الزفاف وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس يتعين أن تغلق أبوابها بحلول الساعة 10 مساءً كل يوم".