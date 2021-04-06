تزايد العنف في أيرلندا الشمالية رغم مناشدات التزام الهدوء

اندلع العنف في شوارع أيرلندا الشمالية مجددًا رغم المناشدات بالتزام الهدوء.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أنه تم إضرام النيران في سيارة بمتنزه سبرين بارك في منطقة ووترسايد، بلندنديري، ووردت تقارير بوقوقع أحداث عنف في كاريكفرجس، بالقرب من بلفاست مساء أمس الإثنين.وشهد الموقعان أعمال عنف واضطرابات بين المجتمعات الموالية للمملكة المتحدة خلال الأيام الماضية.ودعت النائبة البرلمانية السابقة، إيما ليتل بينجلي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الوحدوي، وهي الآن مستشارة خاصة للوزيرة الأولى أرلين فوستر، المتورطين في الأحداث التي وقعت في كاريكفرجس إلى التوقف.وغردت على موقع تويتر: "يمكن أن تتأجج المشاعر، وأن يزيد الإحباط، لكن الإصابات والاعتقالات والملاحقة سوف تدمر حياتكم إلى الأبد".وتم رصد مجموعة من نحو 20 شابًا في موقع سيارة اضرمت بها النيران في متنزه سبرين.