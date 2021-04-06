«الري» تطلق المسابقة القومية الرابعة لترشيد المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه، في الإجراءات اللازمة للاستعداد لانعقاد إسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام ٢٠٢١، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات منها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث.وأعلنت اللجنة المنظمة وفى إطار توجهات الوزارة نحو تشجيع المزارعين على ترشيد إستخدام المياه، وفي ضوء التنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع تطوير الري، بإطلاق المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه "حافظ عليها.. تلاقيها"، حيث بدأ تلقى طلبات للاشتراك في المسابقة والتى بلغت حتى الآن 128 متسابق من جميع المحافظات، مع إستمرار تلقي طلبات الإشتراك.وأسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة في نسخه الثلاث السابقة.