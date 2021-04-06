رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تطلق المسابقة القومية الرابعة لترشيد المياه

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:17 ص
وزاره الري
وزاره الري
وائل القمحاوى
طباعة
تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه، في الإجراءات اللازمة للاستعداد لانعقاد إسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام ٢٠٢١، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات منها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث.

وأعلنت اللجنة المنظمة وفى إطار توجهات الوزارة نحو تشجيع المزارعين على ترشيد إستخدام المياه، وفي ضوء التنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع تطوير الري، بإطلاق  المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه "حافظ عليها.. تلاقيها"، حيث بدأ تلقى طلبات للاشتراك في المسابقة والتى بلغت حتى الآن 128 متسابق من جميع المحافظات، مع إستمرار تلقي طلبات الإشتراك. 

وأسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة في نسخه الثلاث السابقة.

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

«ارتفاع وانخفاض الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم