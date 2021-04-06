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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتعهّد بتولي مبادرة ضمان توفير إمداد عالمي للقاحات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:12 ص
بايدن
بايدن
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تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيادة عملية تصنيع وتوريد لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتعيين منسق لتوجيه دبلوماسية اللقاحات في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين في تصريحات صحفية نشرتها الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء: "أعلم أن العديد من البلدان تطلب من الولايات المتحدة أن تفعل المزيد، وبعضها يعاني من اليأس المتزايد بسبب نطاق وحجم حالات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا فضلا عن بطء وصول اللّقاحات. نحن نسمعكم. وأعدكم، بأنّنا نتحرّك بأسرع ما يمكن".

وأضاف: "سنعمل مع شركاء عالميين في التصنيع والإمدادات لضمان وجود لقاح كافٍ للجميع وفي كل مكان".

وتابع قائلا: "نحن نستعرض الخيارات التي تتيح لنا أن تشارك المزيد مع الدول الأخرى في المستقبل. نعتقد أنّنا سنكون في وضع يسمح لنا بالقيام بالمزيد على هذا الصعيد".

وأوضح أنّه "من خلال المساعدة في إنهاء إحدى أكثر الجائحات فتكًا في تاريخ البشرية، يمكننا أن نبرهن للعالم مرة أخرى على ما يمكن للقيادة الأمريكية والبراعة الأميركية القيام به".

وأعلن بلينكين تعيين جايل سميث المديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في منصب المنسّقة الأمريكية للاستجابة العالمية لفيروس كوفيد-19 والأمن الصحّي.

وشدد على أن مساعدة البلدان الأخرى في مكافحتها للوباء هو في مصلحة الولايات المتحدة لأن السماح للفيروس بمواصلة إحداث فوضى على مستوى العالم سيؤدي إلى ظهور سلالات جديدة يمكن أن تنتشر في البلاد.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تعاون العالم لوضع حد لوباء كوفيد في كل مكان، قائلا: ولكي يحدث ذلك، يجب أن تتصرف الولايات المتحدة وأن نقود الجهود العالمية.

ومن بين الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، استشهد بلينكين بتعاونها مع أستراليا والهند واليابان- مجموعة من البلدان المعروفة مجتمعة باسم الرباعية- لتوسيع قدرة تصنيع اللقاحات ودعم البلدان في المحيطين الهندي والهادئ.

قال بلينكين إن إدارة بايدن ستتبع "القيم الجوهرية" في تقديمها المساعدات من اللّقاح وستسعى إلى عدم تفاقم عدم المساواة، مضيفا "لن نبادل الجرعات بمصالح سياسية. هذا أمر يتعلّق بإنقاذ الأرواح".

وتابع قائلا "سنتعامل مع الدول الشريكة لنا باحترام. لن نبالغ في الوعود ونقصّر في الوفاء بها"، متعهدا بتوزيع اللقاحات "التي ثبت أنها آمنة وفعالة".

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت الشهر الماضي عن مبادرة مشتركة مع الهند واليابان وأستراليا لإنتاج أكثر من مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام المقبل، مع تركيز على أن تستفيد منها منطقة جنوب شرق آسيا.

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