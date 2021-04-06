باكستان تعرب عن حزنها لسقوط قتلى بفيضانات إندونيسيا

أعربت باكستان عن حزنها العميق وأسفها إزاء الخسائر في الأرواح الغالية والمفقودين والدمار الذي لحق بإندونيسيا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء- إن أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم وشعب إندونيسيا الشقيق.كان 157 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم، فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "سيروجا" في إندونيسيا وتيمور الشرقية.