انطلاق حملة تطعيم مرشدي قناة السويس بلقاح كورونا

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قبل قليل، زيارة، اليوم الثلاثاء، لهيئة قناة السويس، لمتابعة بدء تلقي كل من الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة، والمرشدين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "COVID_19".رافق الوزيرة خلال الفعاليات، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.وانطلقت حملة التطعيم بمبنى بنك الدم بمستشفى الهيئة "نمرة 6" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أعلنت بداية عمليات تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة الدولة للتصدي لوباء كوفيد-19، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.وتوافد في اليوم الأول لتلقي اللقاح نهاية فبراير الماضي، مئات المستحقين للقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، حيث كان في استقبالهم لفيف من القيادات الطبية، لمساعدتهم.واطلقت صحة الإسماعيلية حملات توعية للمواطنين، باهمية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، من خلال المساجد، كأحد المنابر التوعوية في مصر.وكشفت مصادر رسمية، في تصريحات خاصة، جهود القيادات الصحية بالإسماعيلية للتوعية بفيروس كورونا متمثلة بادارة الثقافة الصحية والاعلام.من جهته عقد محمد إبراهيم محمد ابوسمرة، الممثل الإعلامي بصحة الإسماعيلية، ندوة بمسجد فهد السيف، بأحد مراكز المحافظة، تناول خلالها الحديث عن فيروس كورونا وكيفية انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منه والتعقيم وكيفية رفع كفاءة جهاز المناعة لمواجهة الفيروس المستجد، وتعريف الجمهور بكيفية التسجيل للقاح من خلال موقع الوزارة الالكتروني.