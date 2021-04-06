1968 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما أفادت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3053 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ونقل 865 مريضًا إلى العناية المركزة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 23.202 شخص بسبب الجائحة.يذكر أن 397679 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260514 شخصًا على الجرعة الثانية للقاح.