النائب العام الأردني يحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين

قرر حسن العبداللات، النائب العام الأردني، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين.وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسئولية الجزائية.وبيّن العبداللات أن هذا القرار جاء بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 جد من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.