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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل جني الأرباح

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:07 ص
نيكي
نيكي
وكالات
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أغلقت أسهم اليابان على هبوط اليوم الثلاثاء مع جني مستثمرين الأرباح من المكاسب الأخيرة في السوق فيما تضررت المعنويات جراء مخاوف من التداعيات الاقتصادية لموجة رابعة محتملة من كوفيد-19 في البلاد.

وهبط المؤشر نيكي 1.3 بالمئة ليغلق عند 29696.63 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة فيما يزيد عن أسبوعين يوم الاثنين.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمئة إلى 1954.34 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير خبراء إستراتيجية الاستثمار في ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سكيورتيز "باع المستثمرون الأسهم بعد مكاسب قوية في الأيام القليلة الفائتة".

وتابع "يساورهم القلق أيضا حيال تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 داخل اليابان وخارجها، قد لا يكون لإجراءات الحكومة اليابانية أي تأثير للحيلولة دون تفشي الفيروس ما يعني أن الضرر مستمر للاقتصاد".

وتراجع سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر نيكي 1.5 بالمئة وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 1.12 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.27 بالمئة.

وتراجعت أسهم الترفيه التي أضرت بها الجائحة، والتي انتعشت هذا العام، إذ نزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.31 بالمئة وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.44 بالمئة، وانخفض سهم أورينتال لاند المشغلة لملاهي ديزني في طوكيو 1.87 بالمئة.

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