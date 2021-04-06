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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتوفير فرص عمل ومياه.. الحكومة تُسابق الزمن لتأهيل الترع «المتعبة»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:07 ص
تأهيل الترع
تأهيل الترع
وائل القمحاوى
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تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوفير خمسة مليارات  متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الثلاثاء - بحسب بيان - من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1419.735 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، والذى يبلغ 11.05 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جانبه؛ قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

أوضح "غانم"، أن هناك أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
لتوفير فرص عمل ومياه.. الحكومة تُسابق الزمن لتأهيل الترع «المتعبة»
لتوفير فرص عمل ومياه.. الحكومة تُسابق الزمن لتأهيل الترع «المتعبة»
لتوفير فرص عمل ومياه.. الحكومة تُسابق الزمن لتأهيل الترع «المتعبة»
لتوفير فرص عمل ومياه.. الحكومة تُسابق الزمن لتأهيل الترع «المتعبة»

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