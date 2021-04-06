ضبط صواريخ كورنيت ومقذوفات شمالي بغداد

ذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه تم العثور على 3 صواريخ نوع "كورنيت" ومقذوفات شمالي بغداد.وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والأعتدة في منطقة النباعي شمال ‫بغداد، نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجبًا للبحث والتفتيش".وأضاف أنه تم العثور على الكدس وبداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، 3 حاويات عتاد أحادية، 7 قنابر هاون، و6 قاذفات (RBG7) وحاوية عتاد (BKC).