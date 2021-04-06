ألمانيا تلزم القادمين من هولندا بتقديم اختبارات سلبية لكورونا

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء بأن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة الشهر المقبل بلغ 1389 مرشحا.ونشرت لجنة الانتخابات الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات، البالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح لمدة ثلاثة أيام.وأوضحت اللجنة أن من بين القوائم المرشحة سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحا، بينهم 405 سيدات بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.وذكرت لجنة الانتخابات أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.