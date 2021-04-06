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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تبدأ تطعيم العاملين في قطاع السياحة بلقاح كورونا اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:04 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيتم البدء في تطعيم العاملين في مجال السياحة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم الثلاثاء.

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن التطعيم لكل العاملين في السياحة جاء في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين العاملين في السياحة مع اقتراب فصل الصيف وبدء موسم السياحة في مصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين "نسخة أندرويد https:bit.ly2MHG97L"، و"نسخة آيفون https:apple.co3gURgYJ".

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