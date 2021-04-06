معهد «إيفو» الألماني يعلن تحسن وضع قطاع صناعة السيارات بألمانيا

أعلن معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد اليوم الثلاثاء تحسن الأوضاع بالنسبة لقطاع صناعة السيارات فيألمانيا.وأوضح المعهد اليوم أن الشركات قيمت وضعها الحالي بشكل إيجابي غالبا خلال شهر مارس الماضي.وأضاف المعهد أن المؤشر الخاص بهذه الصناعة ارتفع في خلال شهر من 4-.0 إلى 7.9 نقطة، ويبلغ حاليا نفس المستوى الذي كان عليه تقريبا في مطلع عام 2020 قبل بدء تفشي وباء كورونا.وفي المقابل فإن التوقعات للقطاع لا تبشر بالخير، حيث انخفضت التوقعات من 37.3 نقطة إلى 19.1 نقطة، ولكنها لا تزال تزيد بشكل واضح على قيمتها في مطلع 2020.