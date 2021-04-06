ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتعاون مع مدرسة نوتردام دي سيون، بإدارة شرق التعليمية، وتوجيه الاقتصاد المنزلي ورشة عمل رمضانية للطلاب الموهوبين بعنوان «بالموهبة والإبداع نبني مصر رمضان»، حيث سادت أجواء من السعادة بين الطلاب.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وبحضور همت ابو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية.تضمنت الورشة التي أقيمت بحديقة المدرسة إعادة التدوير اكواب البلاستيك ومواد صديقة للبيئة مثل صناديق الرنجة والخيط وزجاجات المياة الفارغة، الكرتون ومواد اخري مثل الخرز والكرستال، ورشة عمل تتضمن عمل فوانيس رمضان وسبح إسلامية ومسيحية، عربات الفول،عربة القطايف.شارك في ورش العمل مدارس نوتردام،هاني الحسيني، جيرار، محمود سامي البارودي، هدى شعراوي،الإيمان الخاصة، الظاهرية بنات، الإبراهيمية بنات» وبدعم وتشجيع من جورج نسيم منسق المدارس الكنائسية.وقام قسم وتوجيه الاقتصاد المنزلي بتقسم الأعمال علي هيئة مجموعات بسيطة لمراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.واستمعت همت ابوكيلة مديرة الإدارة للموهوبين ومناقشتهم في كل الأعمال، كما ألتقطت معهم الصور التذكارية تشجيعًا لهم، فضلًا عن تشجيع السير مريم مدير مدرسة نوتردام، التي أشرفت على اليوم لخدمة طلاب الادارة والمناسبة التي تجمع كل المصرين.ومن جانبة قال أيمن خالد رئيس القسم إن الطالب أندرو إبراهيم طالب بمدرسة الرمل ثانوي بنين حاصل علي المركز الأول في إبداع طموح اشغال يدوية كان من يوجة الموهوبين بإشراف القيادات، مؤكدًا أن هذا اليوم اليوم حفر بذاكرة الجميعالجميع طلاب وقيادات أن الموهوبة تجمع طلاب الإسكندرية بجميع المدارس.