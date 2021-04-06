رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:57 ص
ورشة عمل لتصنيع فوانيس
ورشة عمل لتصنيع فوانيس
هبه عويضه
طباعة
نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتعاون مع مدرسة نوتردام دي سيون، بإدارة شرق التعليمية، وتوجيه الاقتصاد المنزلي ورشة عمل رمضانية للطلاب الموهوبين بعنوان «بالموهبة والإبداع نبني مصر رمضان»، حيث سادت أجواء من السعادة بين الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وبحضور همت ابو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية.

تضمنت الورشة التي أقيمت بحديقة المدرسة إعادة التدوير اكواب البلاستيك ومواد صديقة للبيئة مثل صناديق الرنجة والخيط وزجاجات المياة الفارغة، الكرتون ومواد اخري مثل الخرز والكرستال، ورشة عمل تتضمن عمل فوانيس رمضان وسبح إسلامية ومسيحية، عربات الفول،عربة القطايف.

شارك في ورش العمل مدارس نوتردام،هاني الحسيني، جيرار، محمود سامي البارودي، هدى شعراوي،الإيمان الخاصة، الظاهرية بنات، الإبراهيمية بنات» وبدعم وتشجيع من جورج نسيم منسق المدارس الكنائسية.

وقام قسم وتوجيه الاقتصاد المنزلي بتقسم الأعمال علي هيئة مجموعات بسيطة لمراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

واستمعت همت ابوكيلة مديرة الإدارة للموهوبين ومناقشتهم في كل الأعمال، كما ألتقطت معهم الصور التذكارية تشجيعًا لهم، فضلًا عن تشجيع السير مريم مدير مدرسة نوتردام، التي أشرفت على اليوم لخدمة طلاب الادارة والمناسبة التي تجمع كل المصرين.

ومن جانبة قال أيمن خالد رئيس القسم إن الطالب أندرو إبراهيم طالب بمدرسة الرمل ثانوي بنين حاصل علي المركز الأول في إبداع طموح اشغال يدوية كان من يوجة الموهوبين بإشراف القيادات، مؤكدًا أن هذا اليوم اليوم حفر بذاكرة الجميع
الجميع طلاب وقيادات أن الموهوبة تجمع طلاب الإسكندرية بجميع المدارس.
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية
ورشة عمل لتصنيع فوانيس ومستلزمات رمضان بمدرسة نوتردام في الإسكندرية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

قناة السويس تطلب مليار جنيه تعويضات من «إيفرجيفن»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم