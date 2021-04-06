القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة الطريق الدائري بالبساتين (صور)

واصلت أجهزة محافظة القاهرة من إزالة منطقة بير أم السلطان بحي البساتين حسب توجيهات القيادة السياسية.وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، بمتابعة استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان.وقامت أجهزة الحي بقطع المرافق عن العقارات من كهرباء ومياه قبل إزالتها.وعوضت أجهزة حي البساتين أصحاب العقارات المزالة من مكتب بريد حي البساتين حسب الخطة الموضوعة لتعويض قاطني منطقة بير أم السلطان.جائت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمواصلة أعمال الإزالة لتوسعة الطريق الدائري.