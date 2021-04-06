سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، وانتظام الحركة المرورية بكل الطرق مع انتشار الخدمات المرورية، بجميع مداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت في أعلى مناطق كورنيش النيل، بداية من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.وانتظمت حركة مرور السيارات من أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.وانتظمت حركة سير السيارات في ميدان القللي، إلى وسط البلد والعتبة، وسيولة مرورية، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورًا بالإسعاف وميدان التحرير.وقد كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية ودفعت بالأوناش ورفع الأعطال، والحوادث لتيسير الحركة المرورية، خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، إلا من بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، تم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.