مع بداية الربيع.. نصائح للحفاظ على صحتك

أيام ويهل فصل الربيع، والذي يعد من أكثر الفصول المحببة للكثير من الأشخاص، حيث الزهور والجو البديع، الذي يُساعد على الخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بشكل أكبر، لكن هناك أمور يجب الحرص عليها؛ للحفاظ على الصحة في هذه الفترة.وترصد"الدستور" في السطور التالية نصائح للحفاظ على صحتك عند بداية الفصل.كونى حريصة فى التعامل مع وجهك- استخدام مرطبات الجلد.- عمل جدول أسبوعى للعناية بوجهك، وابدأى باستخدام أداوت التقشير المحترفة، من خلال الذهاب للطبيب.- عليك التأكد من نظافة أداوته، مع القيام بعمل الماسكات المناسبة لبشرتك لاستعادة إشراقة وجهك.- جسمك قادر على حرق 350 سعرة حرارية خلال نصف ساعة فقط من ممارسة رياضة السباحة.- تناول البصل الأخضر لانه قادر على تقوية جهازك المناعي الذي أصابه الكثير من الضعف أثناء فصل الشتاء، حيث إنه يحتوي على الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة المفيدة لتقوية جهاز المناعة.- ارتداء الملابس المناسبة حسب توقعات الأرصاد للطقس حتى لا تصاب بنزلات البرد.