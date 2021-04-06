اليوم.. أولى جلسات محاكمة لاعب الزمالك السابق في اتهامه بـ«سب شوبير»

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، في البلاغات المقدمة ضده في سب وقذف أحمد شوبير.كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيها في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.وكان محمد رشوان، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد لاعب الزمالك، لظهوره عاريًا في فيديو يسب جمهور الأهلي.وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 295 لسنة 2020: "إنه يوم 16 يوليو الماضي في الساعة الثالثة عصرًا، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر في فيديو عاريًا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التي يشاهدها آلاف المشجعين".وأضاف "رشوان"، أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات على جمهور النادي الأهلي، ووصفهم بالغباء والجهل، كما اتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقى عمولات ورشاوي، موضحًا أنه سبَّ الإعلامي أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.