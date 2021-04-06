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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«رعاية مرضى الكبد»: إجراء 7103 كشف وتحليل مجانا في مارس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:43 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد وفروعها مستشفى الكبد المصري بشربين، على 4398 مريضا.

وأوضحت أنه إجراء 513 حالة منظار، وعمل 499 أشعة فيبروسكان، وإجراء 694 حالة أشعة موجات صوتية، وعمل 71 حالة أشعة X RAY وإجراء 362 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر مارس 2021 .

وأكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية مستشفى الكبد المصري بشربين، إجراء 52 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و48 عملية جراحية متنوعة، منها 22 استئصال مراره و9 جراحات للسمنة المفرطة و6 جراحات استئصال ورم بالكبد و2 جراحة استئصال ورم بالقولون وحالة استكشاف جراحي و5 جراحة فتق.

وأضاف أنه تم إجراء تحليل طبي لـ 2705 مرضى، وإجراء منظار قنوات مراريه لـ 12 مريضا وتقديم تطعيم فيروس بي 1743 وتقديم علاج متنوع لـ 911 مريضا من غير القادرين .

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