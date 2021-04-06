إعطاء 12.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، إعطاء فرنسا 12.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ339 ألفًا و991 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 8 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 13 أسبوعًا.