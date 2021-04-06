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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلبة ومعملي القاهرة يشاركون في تصفيات المشروع الوطني للقراءة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:40 ص
المشروع الوطني للقراءة
المشروع الوطني للقراءة
مصطفى عبدالله
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شارك طلبة ومعلمي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمنى محمد عطية، مدير المديرية، التوفيق للفريق المشارك وحثهم على التميز والفوز ليمثلوا مصر ويرفعوا علمها عاليا، مؤكدا أهمية القراءة وتنوير العقل واتساع المدارك ورفع الوعي.

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