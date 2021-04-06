طلبة ومعملي القاهرة يشاركون في تصفيات المشروع الوطني للقراءة

شارك طلبة ومعلمي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتمنى محمد عطية، مدير المديرية، التوفيق للفريق المشارك وحثهم على التميز والفوز ليمثلوا مصر ويرفعوا علمها عاليا، مؤكدا أهمية القراءة وتنوير العقل واتساع المدارك ورفع الوعي.