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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:38 ص
رئيس سيوة
رئيس سيوة
ياسمين شعيب
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التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، مسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية، ومناديب المناطق بسيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المدينة، وعثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي.

استعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جانبًا من جهود الجمعيات الأهلية، وإدارة التضامن الاجتماعي بسيوة في مجال توصيل المساعدات سواء العينية أو المالية لمستحقيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مناديب المناطق بالمركز.

وأكد رئيس مدينة سيوة على أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هى العمل على تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم مناقشة سبل توحيد الجهود استعدادًا لشهر رمضان في توصيل المستحقات لأصحابها من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها من المؤسسات التى تعمل في المجال الخدمي والخيري تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان
رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان

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