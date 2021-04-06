رئيس سيوة يناقش توحيد الجهود مع الجمعيات الأهلية استعدادًا لرمضان

التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، مسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية، ومناديب المناطق بسيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المدينة، وعثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي.استعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جانبًا من جهود الجمعيات الأهلية، وإدارة التضامن الاجتماعي بسيوة في مجال توصيل المساعدات سواء العينية أو المالية لمستحقيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مناديب المناطق بالمركز.وأكد رئيس مدينة سيوة على أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هى العمل على تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم مناقشة سبل توحيد الجهود استعدادًا لشهر رمضان في توصيل المستحقات لأصحابها من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها من المؤسسات التى تعمل في المجال الخدمي والخيري تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.