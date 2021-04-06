رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتخفيضات 30%.. افتتاح «أهلا رمضان» بالغردقة اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:34 ص
اهلا رمضان
اهلا رمضان
علي عواد
طباعة
أعلنت محافظة البحر الأحمر عن انطلاق معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بتخفيضات من 25 لـ 30%.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة بتوفير معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال شهر رمضان من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.

وأكدت المحافظة أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر شدد على ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، وقيام جهاز حماية المستهلك بالمراقبة اليومية على السوق ومنافذ بيع جمعيتى والتأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، كما وجه بتنفيذ توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة. 
 
يقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعى، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع وحتى آخر يوم فى شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء، يحتوي على 20 محلا تحتوى على  كل أنواع السلع منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»


الصور

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مسؤولة روسية: 40% من المواطنين لديهم أجسام مضادة لكورونا

ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا لـ 128 قتيلا

كلوب: لسنا فى مهمة انتقامية أمام ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم