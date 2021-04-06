بتخفيضات 30%.. افتتاح «أهلا رمضان» بالغردقة اليوم

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن انطلاق معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بتخفيضات من 25 لـ 30%.يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة بتوفير معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال شهر رمضان من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.وأكدت المحافظة أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر شدد على ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، وقيام جهاز حماية المستهلك بالمراقبة اليومية على السوق ومنافذ بيع جمعيتى والتأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، كما وجه بتنفيذ توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.يقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعى، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع وحتى آخر يوم فى شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء، يحتوي على 20 محلا تحتوى على كل أنواع السلع منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.