«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للرياضة

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، باليوم العالمى للرياضة من أجل تنمية السلام، اليوم الثلاثاء.وحث وكيل تعليم القاهرة المعلمين وجميع العاملين وأبنائه الطلبة على ممارسة الرياضة بكافة، أنواعها لما لها من أهمية كبيرة تحقق للإنسان الاتزان الداخلي وتمنحه الراحة النفسية وتزيد من نشاط الدورة الدموية.وقال: باعتبار الرياضة تقوي الجهاز المناعي؛ فهي تساعد على تكيف أجهزة الجسم الوظيفية وتجعله يقاوم الأمراض، وفائدتها كبيرة في علاج أمراض العصر كالسمنة والضغط، علاوة على أهميتها في مواجهة فيروس كوفيد 19.وأكد مدير المديرية أهمية ممارسة الرياضة وبخاصة رياضة المشي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد.وأكد حرصه على ممارسة الرياضة كونها من أهم الطرق لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض وتحافظ على الصحة واللياقة البدنية وتقلل من استخدام الأدوية.وأشار إلى أن المديرية تتبنى مبادرة دعوة للرياضة.. دعوة للنشاط والأمل، وبدايتها رياضة المشي بالمركز الرياضي للمديرية حيث شارك فيها قيادات المديرية، وشارك طلبة تعليم القاهرة في ماراثون فى إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على (فيروس سي) كنشاط رياضى وتأهيلى ولتوضيح أهمية الرياضة وتأثيرها الكبير.وتحتفل المديرية أون لاين عن طريق صفحتها الرسمية فيسبوك بنشر بوستات وأفلام توعوية وثقافية عن أهمية الرياضة لتحفيز الطلبة على ممارستها.وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للرياضة من أجل تنمية السلام في السادس من أبريل كل عام للتأكيد على دور الرياضة كوسيلة في تعزيز التنمية وتشجيعها لقيم التسامح والسلام وبناء روح الفريق وبث روح المثابرة ويمكن أن تساعد في تجاوز الأزمات والحد من القلق وتحسين الصحة البدنية والعقلية.