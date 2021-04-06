197 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 3 آلاف و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 69 ألفا و644 حالة نشطة، فيما ارتفعت عدد الحالات المؤكدة في بلغاريا منذ بدء الجائحة إلى 356 ألفا و859 شخصًا.وأشارت إلى أنه يتواجد في المستشفيات 10 آلاف و382 شخصا، منهم 753 في العناية المركزة، فيما تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 آلاف و402 شخص لتلقي العلاج اللازم من بينهم 734 تلقوا العلاج في وحدات العناية المركزة.وأكدت أنه تم تسجيل ألفين و996 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 273 ألفا و429 شخصا، في حين توفي 197 شخصا، وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 13 ألفا و786 شخصا، مشيرة إلى تلقى 6479 شخصا اللقاح ضد الفيروس؛ ما رفع إجمالي عدد متلقي التطعيم حتى اليوم إلى 510 آلاف و49 شخصا.