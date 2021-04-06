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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:32 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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بلغت حركة تداول السفن في ميناء دمياط خلال الــ 24 ساعة الماضية، 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامى لهيئة الميناء، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 11 ألفا و951 طنا شملت 1853 طن فوسفات و4849 طن رمل و3400 طن يوريا و1265 طن ألواح جبس و284 طن إيثانول و300 طن نترات أمونيوم معبأ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و58 طنا شملت 2937 طن ذرة و12 ألفا و307 آلاف طن قمح و2400 طن زيت طعام و380 طن خشب زان و1187 طن أبلاكاش و2362 طن صودا معبأ و3327 طن صاج و4158 طن حديد.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1018 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وفاصوليا وجزر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وريحان وشمر وكراوية وقرع عسل وزيتون وبصل وثوم) وفاكهة (فراولة وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية ومالطا وأمريكا وبلجيكا وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وبنجلاديش وكرواتيا وألمانيا والصين والهند وهولندا، وبلغت حاويات الوارد 506 حاويات مكافئة وحاويات الترانزيت 3549 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء بلغ 50 ألفا و933 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 174 ألفا و617 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4349 شاحنة.

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