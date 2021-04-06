مباحثات عمانية سويسرية لتعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع نائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي تم في مقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الجهود المشتركة للبلدين في دعم كافة المبادرات السلمية الهادفة لتعزيز السلم والاستقرارالدوليين.ووقع الطرفان مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.