89277 إجمالي إصابات كورونا في قيرغيزستان

سجلت السلطات الصحية في قيرغيزستان، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 89 ألفا و277 حالة.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 117 حالة شفاء من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و388 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1509 حالات.وأضاف المركز أن 662 حالة إصابة بالفيروس التاجي تتلقى العلاج داخل المستشفيات المختلفة، منها 137 في حالة حرجة.