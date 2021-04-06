البيت الأبيض: 4 ملايين أمريكي تلقوا لقاح كورونا في يوم واحد

قال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى إجمالي يومي في البلاد منذ أن بدأت حملات التطعيم في ديسمبر الماضي.وأضاف سلافيت - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن متوسط 3.1 مليون جرعة تم إعطاؤها يوميا على مدار الأيام السبعة الماضية، وبلغ معدل التطعيم بين البالغين 1 من بين 4 أشخاص".. موضحا أنه حتى الآن، تلقى أكثر من 106 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا في البلاد.من جهتها، قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن "الشباب هم السبب وراء ارتفاع عدد حالات كورونا (كوفيد-19)".. مشيرة إلى تزايد الحالات في أنحاء البلاد، مع انتشار سلالات الفيروس، حيث أن الزيادة في الأنشطة الرياضية بين الشباب والأنشطة الخارجية، تسبب زيادة مستمرة في عدد الحالات على مدار الأربعة أسابيع الماضية.