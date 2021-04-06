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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» تطالب أعضائها بتسجيل عمالها لتلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن غلاب
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طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، أعضائها بضرورة سرعة تسجيل العاملين بها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، للبدء في حملة التطعيم التي قررتها الدولة لكافة العاملين بالقطاع السياحي ضد مرض (كوفيد-19)- فيروس كورونا، والتي ستبدأ بالعاملين بالقطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة قد تلقت إخطارا من وزارة الصحة والسكان، تدعوا فيها إلى أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لكافة العاملين بها بالموقع المخصص لتسجيل المواطنين للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وهو https:egcovac.mohp.gov.eg#home، في إطار خطة الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان التى تستهدف تطعيم العاملين في القطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر في مايو المقبل بنسبة 100%.

وأضاف رئيس الغرفة، أن وزارة الصحة والسكان طلبت من المنشآت قيام العاملين بها بالتسجيل فى الموقع، وتجميع بياناتهم بعد تسجيلهم فى كشوف بصيغة "إكسل" تتضمن اسم الموظف والمنشأة والرقم القومي وكود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل على موقع وزاره الصحة والسكان، وكذلك اختيار المكان المفضل لتلقي اللقاح وإرساله إلى البريد الإلكتروني لوزارة الصحة وهو [email protected]

وشدد المصري على أهمية إرسال كافة المنشآت نسخة من هذا الكشف إلى البريد الإلكتروني لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وهو[email protected] من أجل المتابعة.

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع الفيروس، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

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