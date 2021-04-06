السعودية تضع شرطًا لدخول الحرمين الشريفين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.وأشار إلى أن "القيادة لم تألُ جهدًا في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، التي تسهم في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية".وداعا كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.