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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مشروع «مستقبل مصر».. ثورة زراعية في الصحراء الغربية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:23 ص
ثورة زراعية
ثورة زراعية
إيمان ماهر
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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع "مستقبل مصر".

- يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور "روض الفرج - الضبعة الجديد".
- بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية.
- مزود بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية.
- يشمل آلاف أجهزة الري المحوري "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات
- يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.
- يتضمن المشروع شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم.
- يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة.
- يجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.
- يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة.
- إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع.
- يتضمن شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم.

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