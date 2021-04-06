موسكو تحذر: فرض عقوبات على بورما سيؤدي لحرب أهلية واسعة النطاق

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في بورما، محذّرة من أنّ أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى "حرب أهلية واسعة النطاق" في البلد الآسيوي المضطرب.ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله إنّ "المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات بورما الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية"، وتابع أنّ هكذا سياسات "ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".