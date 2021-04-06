ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا لـ 128 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم شرق نوسا تينجارا بشرقي إندونيسيا إلى 128 قتيلا.وما يزال 72 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد الكوارث التي وقعت الأحد، والتي نسبتها السلطات إلى إعصار سيروجا الاستوائي.وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث راديتيا دجاتي:" إن عدد الوفيات يشمل 67 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار من بركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا يوم الأحد".وذكرت وكالة مكافحة الكوارث من جانبها أن 49 شخصا آخرين لقوا مصرعهم في جزيرة أدونارا القريبة وتوفي 12 في جزيرة ألور المجاورة.وبينت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بدورها أنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار سيروجا إلى الجنوب الغربي بعيدا عن إندونيسيا اليوم.