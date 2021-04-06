«بدون حجر».. انفراجة في السفر بين نيوزيلندا وأستراليا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرن، اليوم الثلاثاء، عن السماح بالسفر بدون الخضوع للحجر الصحي، إلى أستراليا، بدءًا من الإثنين، 19 أبريل الجاري.وأغلقت الحدود بين البلدين منذ بداية أزمة كورونا في مارس من العام 2020، حيث طلب البلدان من جميع الوافدين الامتثال لحجر صحي في الفندق لمدة 14 يومًا.